Фонсека отказался комментировать ситуацию с Джеко

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Специей» (4:3) в матче серии А отказался отвечать на вопросе об Эдине Джеко. Ранее стало известно, что боснийский форвард был выведен из состава команды.

«Я вчера уже говорил об этом, больше ничего говорить не хочу, — цитирует специалиста Football Italia. — Понимаю ваше любопытство, но не хочу говорить больше ничего».

До этого была информация, что форвард может покинуть клуб и на него претендуют «Интер» и «Ювентус».

34-летний Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2016/2017 он стал лучшим бомбардиром серии А с 29 мячами. В нынешнем чемпионате босниец забил 7 мячей в 15 играх.