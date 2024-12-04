Фонсека — о победе «Милана» над «Сассуоло»: «Я доволен нашим серьезным настроем»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу команды в 1/8 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (6:1).

«Мы сыграли очень хорошо, но больше всего я доволен серьезным настроем команды. Мы начали матч очень интенсивно. Когда тренер вносит много изменений и видит, что его подопечные сохраняют высокий уровень выступлений, он не может не радоваться. Сегодня мы были почти великолепны», — сказал Фонсека в интервью после матча.

В четвертьфинале «Милан» встретится с победителем матча «Рома» — «Сампдория».