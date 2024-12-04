Фонсека — о победе «Милана» над «Сассуоло»: «Я доволен нашим серьезным настроем»
Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу команды в 1/8 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (6:1).
«Мы сыграли очень хорошо, но больше всего я доволен серьезным настроем команды. Мы начали матч очень интенсивно. Когда тренер вносит много изменений и видит, что его подопечные сохраняют высокий уровень выступлений, он не может не радоваться. Сегодня мы были почти великолепны», — сказал Фонсека в интервью после матча.
В четвертьфинале «Милан» встретится с победителем матча «Рома» — «Сампдория».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|
2
|Аталанта
|14
|10
|1
|3
|36-16
|31
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|
6
|Ювентус
|14
|6
|8
|0
|22-8
|26
|
7
|Милан
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|
8
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|
9
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|
10
|Эмполи
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|
11
|Парма
|14
|3
|6
|5
|20-22
|15
|
12
|Торино
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|
13
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|
14
|Дженоа
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|
15
|Рома
|14
|3
|4
|7
|14-20
|13
|
16
|Лечче
|14
|3
|4
|7
|7-22
|13
|
17
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
18
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|
20
|Венеция
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.12
|20:30
|
Интер – Парма
|- : -
|6.12
|22:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|7.12
|17:00
|
Дженоа – Торино
|- : -
|7.12
|20:00
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|7.12
|22:45
|
Рома – Лечче
|- : -
|8.12
|14:30
|
Фиорентина – Кальяри
|- : -
|8.12
|17:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|8.12
|20:00
|
Венеция – Комо
|- : -
|8.12
|22:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|9.12
|22:45
|
Монца – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
Новости