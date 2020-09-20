Фонсека объяснил, почему Джеко не сыграл против «Вероны»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал, почему в матче первого тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:0) не сыграл Эдин Джеко. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Ювентус».

«Мы не можем сказать, что было бы, если бы играл Джеко», — цитирует тренера Football Italia. — Для него это была очень тяжелая неделя. Я хотел защитить его".

Уже в следующее воскресенье «Роме» предстоит сыграть с «Ювентусом». У Фонсеки спросили, сыграет ли босниец через неделю и за какую команду. «Посмотрим», — ответил специалист.

Матч «Рома» — «Ювентус» состоится 27 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.