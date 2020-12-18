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Фонсека — о победе над «Торино»: «Не понравилось, что «Рома» пропустила от команды, которая играла вдесятером»

08:27
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Главный тренер «Ромы» Паолу Фонсека подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Торино» (3:1).

«Очень важно было взять три очка. Мы знали, что это будет непросто, но мы контролировали игру и забили три гола. Мне не понравилось, что мы пропустили от команды, которая играла вдесятером, но в целом я доволен.

Мы довольны своей позицией в турнирной таблице, но нам еще очень далеко до конца сезона. Мы должны продолжать играть от матча к матчу», — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

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