Фонсека назвал чемпионство главной целью «Милана» в новом сезоне

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал, какая задача стоит перед командой в новом сезоне.

«Какая цель у команды в новом сезоне? Скудетто», — приводит слова Фонсеки журналист Николо Скира.

51-летний португалец возглавил «Милан» в межсезонье. Ранее Фонсека работал в «Лилле», «Роме», «Шахтере», «Браге» и «Порту».

В сезоне-2023/24 финишировал на втором месте в итальянской серии А, отстав от «Интера» на 19 очков.