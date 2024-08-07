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Сегодня, 09:54

Фонсека назвал чемпионство главной целью «Милана» в новом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал, какая задача стоит перед командой в новом сезоне.

«Какая цель у команды в новом сезоне? Скудетто», — приводит слова Фонсеки журналист Николо Скира.

51-летний португалец возглавил «Милан» в межсезонье. Ранее Фонсека работал в «Лилле», «Роме», «Шахтере», «Браге» и «Порту».

В сезоне-2023/24 финишировал на втором месте в итальянской серии А, отстав от «Интера» на 19 очков.

Футбол
ФК Милан
Паулу Фонсека
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