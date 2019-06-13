Фонсека намерен приобрести Фреда в "Рому"

Новый главный тренер "Ромы" ​Паулу Фонсека заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда, с которым ранее работал в "Шахтере", сообщает ilromanista.

В прошедшем сезоне Фред провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился голом и результативной передачей. "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Фонсека заявил о желании приобрести в "Рому" некоторых игроков "Шахтера". Упоминались Тарас Степаненко, Исмаили и Тайсон.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр