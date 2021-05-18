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Фонсека может возглавить «Фиорентину»

03:43
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить другой клуб серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, португальский специалист после ухода из римского клуба намерен остаться в Италии. Сообщается, что Фонсека может возглавить «Фиорентину», так как переговоры «фиалок» с Дженнаро Гаттузо идут тяжело.

Ранее сообщалось, что Фонсека, который покинет «Рому» в конце сезона, провел переговоры с «Зенитом».

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