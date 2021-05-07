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Флоренци высказался об интересе «Интера»

10:30
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Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат «Роме», высказался о слухах о том, что в нем заинтересован «Интер».

«Я получил хороший опыт в «ПСЖ», тот, который хотел. Рад слухам об интересе «Интера», так как это топ-клуб. Но сейчас все мои силы направлены на «ПСЖ». Хочу отдать всю энергию этому клубу. Дальше будет видно», — цитирует Флоренци La Gazetta dello Sport.

В этом сезоне 30-летний итальянец провел 33 матча за «ПСЖ», забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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