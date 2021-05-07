Флоренци высказался об интересе «Интера»
10:30
Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат «Роме», высказался о слухах о том, что в нем заинтересован «Интер».
«Я получил хороший опыт в «ПСЖ», тот, который хотел. Рад слухам об интересе «Интера», так как это топ-клуб. Но сейчас все мои силы направлены на «ПСЖ». Хочу отдать всю энергию этому клубу. Дальше будет видно», — цитирует Флоренци La Gazetta dello Sport.
В этом сезоне 30-летний итальянец провел 33 матча за «ПСЖ», забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
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