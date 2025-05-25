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25 мая 2025, 00:57

Флоренци: «Милану» надо возвращаться на правильный путь»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци после победы в 38-м туре чемпионата Италии против «Монцы» (2:0) прокомментировал итоги сезона для команды.

«Мое будущее? Проблема не во мне, нам нужно думать о «Милане» и возвращаться на правильный путь. В таком сезоне ответственность всегда должна быть разделена. Мы все знаем, что так не должно быть в следующем году. Эта футболка и эти болельщики не заслуживают, чтобы команда была без трофеев. Нам нужно начать сезон с теми, кто хочет бороться. «Милан» этого заслуживает», — приводит слова Флоренци DAZN.

«Милан» по итогам сезона не поднимется выше седьмого места в серии А и впервые с 2019 года не сыграет в еврокубках.

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Алессандро Флоренци
ФК Милан
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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