Флоренци: «Милану» надо возвращаться на правильный путь»

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци после победы в 38-м туре чемпионата Италии против «Монцы» (2:0) прокомментировал итоги сезона для команды.

«Мое будущее? Проблема не во мне, нам нужно думать о «Милане» и возвращаться на правильный путь. В таком сезоне ответственность всегда должна быть разделена. Мы все знаем, что так не должно быть в следующем году. Эта футболка и эти болельщики не заслуживают, чтобы команда была без трофеев. Нам нужно начать сезон с теми, кто хочет бороться. «Милан» этого заслуживает», — приводит слова Флоренци DAZN.

«Милан» по итогам сезона не поднимется выше седьмого места в серии А и впервые с 2019 года не сыграет в еврокубках.