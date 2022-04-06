Флоренци перенес операцию на левом колене
Защитник «Милана» Алессандро Флоренци перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что игроку прооперировали левое колено. Операция прошла успешно, и Флоренци скоро приступит к реабилитации.
31-летний Флоренци играет за «Милан» на правах аренды из «Ромы». В текущем сезоне он сыграл 21 матч в составе «Милана» в серии А и забил один гол.
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|6
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|66
|
3
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|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
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|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
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|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
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|31
|15
|7
|9
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|52
|
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|9
|7
|52-34
|51
|
8
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|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Верона
|31
|12
|9
|10
|56-47
|45
|
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|Сассуоло
|31
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|10
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|56-51
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|
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|30
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|8
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|38
|
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|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
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|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|- : -
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
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|
Болонья – Сампдория
|- : -
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|Г
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Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
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Ювентус
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Джованни Симеоне
Верона
|16
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|
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Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
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|
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
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|1
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