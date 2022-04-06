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Флоренци перенес операцию на левом колене

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Защитник «Милана» Алессандро Флоренци перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игроку прооперировали левое колено. Операция прошла успешно, и Флоренци скоро приступит к реабилитации.

31-летний Флоренци играет за «Милан» на правах аренды из «Ромы». В текущем сезоне он сыграл 21 матч в составе «Милана» в серии А и забил один гол.

Источник: https://www.acmilan.com/it/news/articoli/media/2022-04-06/comunicato-ufficiale-alessandro-florenzi
Алессандро Флоренци
Футбол
ФК Милан
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