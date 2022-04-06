Флоренци перенес операцию на левом колене

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игроку прооперировали левое колено. Операция прошла успешно, и Флоренци скоро приступит к реабилитации.

31-летний Флоренци играет за «Милан» на правах аренды из «Ромы». В текущем сезоне он сыграл 21 матч в составе «Милана» в серии А и забил один гол.