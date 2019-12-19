Флоренци намерен покинуть «Рому» в январе

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. На 28-летнего итальянца претендуют «Милан», «Фиорентина» и «Кальяри», сообщает Corriere dello Sport.

Флоренци прошел академию «Ромы» и практически всю карьеру провел в римском клубе. Однако сейчас игрок не против сменить клуб из-за того, что в «Роме» он не так часто попадает в состав.

В нынешнем сезоне Флоренци принял участие в 13 матчах во всех турнирах.