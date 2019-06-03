"Фиорентина" заявила, что Кьеза останется в команде

"Фиорентины"​ выступила с заявлением относительно будущего полузащитника Федерико Кьезы.​

– Мы постоянно читали новости о будущем Кьезы и о том, где он будет играть в следующем сезоне, – говорится в заявлении.

Нынешние владельцы хотели бы отметить, что Федерико – игрок "Фиорентины", связанный с клубом длительным контрактом, и поэтому, насколько нам известно, Кьеза будет играть во Флоренции в следующем сезоне. Он является определяющим игроком команды, которую мы будем строить.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего итальянца претендует "Интер" и "Ювентус".

В сезоне 2018/19 Федерико Кьеза провел за "Фиорентину" 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.