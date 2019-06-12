21:01 | Футбол — Италия

"Фиорентина" заменит "Рому" на International Champions Cup

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"Фиорентина" примет участие в предсезонном турнире International Champions Cup. Команда заменит "Рому", которая была вынуждена сняться с соревнований.

Римский клуб принял такое решение из-за того, что даты проведения матчей помешают участию команды в отборочном турнире Лиги Европы.

Таким образом, "Фиорентина" на турнире сыграет с мексиканским "Чивас" (17 июля, начало в 04.00 по московскому времени), "Арсеналом" (21 июля, 01.00) и "Бенфикой" (25 июля, 03.00).

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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