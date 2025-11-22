«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 12-го тура Серии А — 1:1.

У туринцев гол забил Филип Костич. У «фиалок» отметился Роландо Мандрагора.

«Ювентус» набрал 20 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата Италии. В 13-м туре туринский клуб примет «Кальяри» 29 ноября.

«Фиорентина» с 6 очками замыкает таблицу Серии А. В 13-м туре клуб сыграет в гостях с «Аталантой» 30 ноября.