«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 12-го тура Серии А — 1:1.
У туринцев гол забил Филип Костич. У «фиалок» отметился Роландо Мандрагора.
«Ювентус» набрал 20 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата Италии. В 13-м туре туринский клуб примет «Кальяри» 29 ноября.
«Фиорентина» с 6 очками замыкает таблицу Серии А. В 13-м туре клуб сыграет в гостях с «Аталантой» 30 ноября.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Болонья
|12
|7
|3
|2
|21-8
|24
|
4
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
5
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
6
|Ювентус
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|12
|4
|3
|5
|12-20
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|12
|1
|5
|6
|11-19
|8
|
19
|Фиорентина
|12
|0
|6
|6
|10-19
|6
|
20
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|3 : 3
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|0 : 3
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
