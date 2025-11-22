Футбол
Сегодня, 17:00

«Фиорентина» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Фиорентина» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Фиорентина» и «Ювентус» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии в субботу, 22 ноября. Игру примет стадион «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.
22 ноября, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Ювентус

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 19.55 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Фиорентина» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Фиорентина» набрала 5 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице, а «Ювентус» с 19 очками идет шестым.

В предыдущем туре чемпионата фиолетовые сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), а предыдущим соперником «старой синьоры» был «Торино» (0:0).

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
    • Рабьо — о восстановлении после повреждения: «Скучаю по полю! Ни один спортсмен не любит травмироваться»
