«Фиорентина» возобновила интерес к Пентеку

«Фиорентина» возобновила интерес к нападающему «Герты» Кшиштофу Пентеку, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб готов вновь попробовать подписать 25-летнего поляка после неудачных переговоров минувшим летом. Сообщается, что сам форвард, ранее выступавший за «Дженоа» и «Милан», заинтересован в возвращении в чемпионат Италии.

В сезоне-2020/21 Пентек провел за «Герту» 9 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 21,5 миллиона евро.