«Фиорентина» обыграла «Верону» и одержала шестую победу подряд в серии А

«Фиорентина» на своем поле обыграла «Верону» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:1. Эта победа стала шестой подряд для фиолетовых в серии А.

У хозяев в игре хет-трик оформил Мойзе Кин. У гостей отличился Суат Сердар.

«Фиорентина» набрала набрала 25 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Верона» (12) опустилась на 14-ю строчку.

В другом матче дня «Болонья» победила «Рому» со счетом 3:2. У «Болоньи» 18 баллов и 8-я позиция в чемпионате Италии, у команды из Рима 13 баллов и 12-е место.