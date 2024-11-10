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Сегодня, 18:57

«Фиорентина» обыграла «Верону» и одержала шестую победу подряд в серии А

Алина Савинова
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«Фиорентина» на своем поле обыграла «Верону» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:1. Эта победа стала шестой подряд для фиолетовых в серии А.

У хозяев в игре хет-трик оформил Мойзе Кин. У гостей отличился Суат Сердар.

«Фиорентина» набрала набрала 25 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Верона» (12) опустилась на 14-ю строчку.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:1
Верона

В другом матче дня «Болонья» победила «Рому» со счетом 3:2. У «Болоньи» 18 баллов и 8-я позиция в чемпионате Италии, у команды из Рима 13 баллов и 12-е место.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 17:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:3
Болонья

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
2
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
3
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
4
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
5
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
6
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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7.11 22:45
Дженоа – Комо
 1 : 1
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
 1 : 1
9.11 17:00
Венеция – Парма
 1 : 2
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 3 : 3
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 2 : 0
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 2 : 1
10.11 17:00
Рома – Болонья
 2 : 3
10.11 17:00
Фиорентина – Верона
 3 : 1
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Монца – Лацио
 - : -
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Интер – Наполи
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Мойзе Кин

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 8
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Маркус Тюрам

Интер

 7
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Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Франсишку Консейсау

Франсишку Консейсау

Ювентус

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 11 1 4
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 7 1 2
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Джон Лукуми

Болонья

 8 1 2
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