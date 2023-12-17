«Фиорентина» победила «Верону» в серии А

«Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Вероной» в матче 16-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Лукас Бельтран. «Верона» могла открыть счет еще на 3-й минуте, но Милан Джурич не реализовал пенальти.

«Фиорентина» (27 очков) поднялась на пятое место в серии А. «Верона» (11) идет предпоследней в турнирной таблице.

В параллельном матче «Удинезе» в меньшинстве дома не удержал победу над «Сассуоло» — 2:2. Хозяева лидировали в счете после голов Лоренцо Лукки и Роберто Перейры. На 59-й минуте красную карточку получил Мартин Пайеро. После этого ничью гостям принес дубль Доменико Берарди.