Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:58

«Фиорентина» победила «Верону» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Вероной» в матче 16-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Лукас Бельтран. «Верона» могла открыть счет еще на 3-й минуте, но Милан Джурич не реализовал пенальти.

«Фиорентина» (27 очков) поднялась на пятое место в серии А. «Верона» (11) идет предпоследней в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 16-й тур
17 дек, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Верона

В параллельном матче «Удинезе» в меньшинстве дома не удержал победу над «Сассуоло» — 2:2. Хозяева лидировали в счете после голов Лоренцо Лукки и Роберто Перейры. На 59-й минуте красную карточку получил Мартин Пайеро. После этого ничью гостям принес дубль Доменико Берарди.

Италия. Серия А. 16-й тур
17 дек, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:2
Сассуоло
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Сассуоло
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
0
Читайте также
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кварацхелия — среди лучших игроков в матче с «Кальяри»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
5
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
6
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
7
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 2 : 1
16.12 20:30
Наполи – Кальяри
 2 : 1
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 1 : 0
17.12 14:30
Милан – Монца
 3 : 0
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 0
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
17.12 20:00
Болонья – Рома
 - : -
17.12 22:45
Лацио – Интер
 - : -
18.12 22:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 14 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости