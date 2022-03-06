«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Вероной», Болонья и Торино голов не забили
«Фиорентина» и «Верона» в матче 28-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 1:1. На 10-й минуте счет открыл Кшиштоф Пентек. Сравнял счет на 20-й миунте с пенальти Джанлука Капрари.
Российский нападающий Александр Кокорин остался на скамейке запасных.
«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Верона» — девятая.
В других матчах тура «Болонья» и «Торино» также сыграли вничью (0:0), а «Сассуоло» в гостях разгромил «Венецию» со счетом 4:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|
9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|
10
|Сассуоло
|28
|10
|9
|9
|49-46
|39
|
11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|
12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 1
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|1 : 0
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|0 : 3
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|1 : 4
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 1
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|- : -
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|25
|1
|5
Новости