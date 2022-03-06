«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Вероной», Болонья и Торино голов не забили

«Фиорентина» и «Верона» в матче 28-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 1:1. На 10-й минуте счет открыл Кшиштоф Пентек. Сравнял счет на 20-й миунте с пенальти Джанлука Капрари.

Российский нападающий Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Верона» — девятая.

В других матчах тура «Болонья» и «Торино» также сыграли вничью (0:0), а «Сассуоло» в гостях разгромил «Венецию» со счетом 4:1.