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Сегодня, 18:55

«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Вероной», Болонья и Торино голов не забили

Роман Шишов
Корреспондент

«Фиорентина» и «Верона» в матче 28-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 1:1. На 10-й минуте счет открыл Кшиштоф Пентек. Сравнял счет на 20-й миунте с пенальти Джанлука Капрари.

Российский нападающий Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Верона» — девятая.

В других матчах тура «Болонья» и «Торино» также сыграли вничью (0:0), а «Сассуоло» в гостях разгромил «Венецию» со счетом 4:1.

Италия. Серия А. 28-й тур
06 мар, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Верона
Голы
Пентек, 10 (1:0), Капрари, 20 (1:1)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Венути Игор Сапонара (Данкан, 46) Кастровилли Иконе (Кальехон, 46) Мале (Соттиль, 46) Торрейра (Амрабат, 76) Пентек (Гонсалес, 71)
Верона
Монтипо Фараони (Шутало, 87) Казале Чеккерини Гюнтер Лазович (Депаоли, 61) Илич Тамез Капрари Лазанья (Бесса, 69) Симеоне
Предупреждения
Гюнтер 37’, Симеоне 56’, Чеккерини 72’, Бесса 82’
Судьи
Манганьелло (Италия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
1-й тайм

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
1
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 1 : 4
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 1
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 - : -
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Наполи – Милан
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Ювентус

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Верона

 15
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Доменико Берарди

Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

 7
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Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
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Специя

 22 1 5
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Болонья

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