«Фиорентина» предложила «Базелю» 14 миллионов евро за нападающего Кабрала

«Фиорентина» сделала предложение «Базелю» о трансфере нападающего Артура Кабрала, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Фиорентина» предложила швейцарскому клубу 14 миллионов евро и еще два миллиона евро в виде бонусов за нападающего.

Отмечается, что Кабрал является главным вариантом итальянского клуба на случай ухода нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил 27 мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Базель».