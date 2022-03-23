«Фиорентина» ведет переговоры о продление контракта с Кастровилли

«Фиорентина» хочет подписать новый контракт с полузащитником Гаэтано Кастровилли. Стороны уже начали вести переговоры, сообщает Corriere Fiorentino.

Действующий контракт 25-летнего итальянца с клубом из Флоренции рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне серии А на его счету 1 гол и 2 голевые передачи в 20 матчах. Также Кастровилии провел 4 встречи в Кубке Италии.