«Фиорентина» в меньшинстве выбила «Аталанту» из Кубка Италии

«Фиорентина» обыграла «Аталанту» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В составе победителей отличились Патрик Кутроне и Поль Лирола. Второй мяч «фиалки» забили уже в меньшинстве после удаления Хермана Пеццелы. У гостей отличился Йосип Иличич.

Кубок Италии

1/8 финала

«Фиорентина» — «Аталанта» — 2:1 (1:0)

Голы: Кутроне, 11 (1:0). Иличич, 67 (1:1). Лирола, 84 (2:1).

«Фиорентина»: Терраччано, Пеццела, Чеккерини, Далберт, Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Гомес, 57), Хатебур, Кальдара (Паломино, 77), Джимсити, Гозенс, де Рон, Малиновский, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Муриэль.

Предупреждения: Кальдара, 34. Пеццела, 45+1. Джимсити, 50. Далберт, 81.

Удаление: Пеццела, 70.

Судья: Манганьелло.

15 января. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».