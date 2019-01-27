"Фиорентина" в меньшинстве обыграла "Кьево" благодаря дублю Кьезы

"Фиорентина" в меньшинстве победила "Кьево" в матче 21-го тура чемпионата Италии (4:3). Дублем отметился нападающий Федерико Кьеза.

"Фиорентина" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков после 21 тура. "Кьево" с 8 баллами располагается на 20-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Кьево" - "Фиорентина" - 3:4 (1:2)

Голы: Муриэль, 4 (0:1). Бенасси, 26 (0:2). Стемпиньски, 38 (1:2). Пеллиссьер, 60 - с пенальти (2:2). Кьеза, 79 (2:3). Кьеза, 86 (2:4). Джорджевич, 89 (3:4).

Нереализованный пенальти: Пеллиссьер, 85 (вратарь).

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович (Цесар, 30), Ярошиньски, Хетемай, Ригони, Депаоли, Пеллиссьер, Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 78), Лерис (Барба, 70).

"Фиорентина": Лафон, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 81), Ганцко, Витор Угу, Нергор (Жерсон, 46), Бенасси, Верету, Муриэль, Симеоне (Дабо, 61), Кьеза.

Предупреждения: Бенасси, 19. Джаккерини, 25. Соррентино, 28. Ригони, 47.

Удаление: Бенасси, 59.

Судья: Киффи.

27 января. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

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