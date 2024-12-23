«Фиорентина» уступила «Удинезе» в домашнем матче серии А

«Фиорентина» на своем поле проиграла «Удинезе» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:2.

У хозяев в этой игре отличился Мойзе Кин, который реализовал пенальти на 8-й минуте. Голы гостей во втором тайме забили Лоренцо Лукка и Флориан Товен.

«Фиорентина» (31 балл) сохраняет пятое место в турнирной таблице. «Удинезе» (23 очка) идет на девятой позиции.

Следующий матч в серии А фиолетовые проведут против «Ювентуса» 29 декабря. Клуб из Удине в этот же день встретится с «Торино».