«Фиорентина» уступила «Удинезе» в домашнем матче серии А
«Фиорентина» на своем поле проиграла «Удинезе» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:2.
У хозяев в этой игре отличился Мойзе Кин, который реализовал пенальти на 8-й минуте. Голы гостей во втором тайме забили Лоренцо Лукка и Флориан Товен.
«Фиорентина» (31 балл) сохраняет пятое место в турнирной таблице. «Удинезе» (23 очка) идет на девятой позиции.
Следующий матч в серии А фиолетовые проведут против «Ювентуса» 29 декабря. Клуб из Удине в этот же день встретится с «Торино».
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42-19
|40
|
2
|Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|
3
|Интер
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|
4
|Лацио
|17
|11
|1
|5
|32-24
|34
|
5
|Фиорентина
|16
|9
|4
|3
|29-13
|31
|
6
|Ювентус
|17
|7
|10
|0
|28-13
|31
|
7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|
8
|Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|
9
|Удинезе
|17
|7
|2
|8
|21-26
|23
|
10
|Рома
|17
|5
|4
|8
|23-23
|19
|
11
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
12
|Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|
13
|Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|
14
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
17
|Парма
|17
|3
|6
|8
|23-33
|15
|
18
|Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16-28
|14
|
19
|Венеция
|17
|3
|4
|10
|17-30
|13
|
20
|Монца
|17
|1
|7
|9
|15-23
|10
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38 тур
|20.12
|22:45
|
Верона – Милан
|0 : 1
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|0 : 2
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|1 : 2
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|1 : 2
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|5 : 0
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|2 : 1
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|3 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|23.12
|20:30
|
Фиорентина – Удинезе
|1 : 2
|23.12
|22:45
|
Интер – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|10
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|10
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4
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