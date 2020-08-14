«Фиорентина» требует у «Милана» 40 миллионов евро за Миленковича

Стали известны детали переговоров «Милана» по трансферу защитника «Фиорентины» Николы Миленковича.

По информации Sky Italia, «россонери» предложили полузащитника Лукаса Пакету в обмен на 22-летнего серба, однако «фиалки» не хотят обмениваться игроками и требуют 40 миллионов евро за футболиста.

В сезоне-2019/20 Миленкович провел за «Фиорентину» 41 матч, на его счету 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 24 миллиона евро.