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«Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью

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«Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На гол нападающего хозяев Мойзе Кина гости ответили точным ударом полузащитника Гвидаса Гинейтиса.

Туринцы с 33-й минуте играли вдесятером после удаления защитника Али Дембеле, который получил две желтые карточки за 6 минут.

«Фиорентина» (33 очка) не может победить в серии А на протяжении шести матчей, безвыигрышная серия «Торино» (23) достигла пяти встреч.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Торино
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2024-2025/
ФК Торино
ФК Фиорентина
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«Фиорентина» — «Торино»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 16 2 3 35-14 50
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 21 13 4 4 46-24 43
4
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
5
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
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 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
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 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
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Рома – Дженоа
 3 : 1
18.01 17:00
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Ювентус – Милан
 2 : 0
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
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19.01 14:30
Фиорентина – Торино
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19.01 17:00
Кальяри – Лечче
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 - : -
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