«Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью
«Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:1.
На гол нападающего хозяев Мойзе Кина гости ответили точным ударом полузащитника Гвидаса Гинейтиса.
Туринцы с 33-й минуте играли вдесятером после удаления защитника Али Дембеле, который получил две желтые карточки за 6 минут.
«Фиорентина» (33 очка) не может победить в серии А на протяжении шести матчей, безвыигрышная серия «Торино» (23) достигла пяти встреч.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|16
|2
|3
|35-14
|50
|
2
|Интер
|19
|13
|5
|1
|48-17
|44
|
3
|Аталанта
|21
|13
|4
|4
|46-24
|43
|
4
|Ювентус
|21
|8
|13
|0
|34-17
|37
|
5
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
6
|Болонья
|20
|8
|9
|3
|32-26
|33
|
7
|Фиорентина
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|
8
|Милан
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
10
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|
11
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
12
|Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|
13
|Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|
16
|Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|
17
|Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|
18
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
19
|Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|
20
|Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
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38 тур
|17.01
|22:45
|
Рома – Дженоа
|3 : 1
|18.01
|17:00
|
Болонья – Монца
|3 : 1
|18.01
|20:00
|
Ювентус – Милан
|2 : 0
|18.01
|22:45
|
Аталанта – Наполи
|2 : 3
|19.01
|14:30
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|19.01
|17:00
|
Кальяри – Лечче
|- : -
|19.01
|17:00
|
Парма – Венеция
|- : -
|19.01
|20:00
|
Верона – Лацио
|- : -
|19.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|20.01
|22:45
|
Комо – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|14
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Рауль Белланова
Аталанта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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