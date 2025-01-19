«Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью

«Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На гол нападающего хозяев Мойзе Кина гости ответили точным ударом полузащитника Гвидаса Гинейтиса.

Туринцы с 33-й минуте играли вдесятером после удаления защитника Али Дембеле, который получил две желтые карточки за 6 минут.

«Фиорентина» (33 очка) не может победить в серии А на протяжении шести матчей, безвыигрышная серия «Торино» (23) достигла пяти встреч.