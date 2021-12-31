«Фиорентина» согласовала трансфер полузащитника «Лилля»

«Фиорентина» согласовала трансфер полузащитник «Лилля» Жонатана Иконе. Официально о сделке может быть объявлено 31 декабря, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб заплатит за 23-летнего француза 14 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

Отмечается, что Иконе уже провел одну тренировку с новой командой.

В текущем сезоне Иконе провел 25 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.