«Фиорентина» согласовала контракт с тренером «Специи» Итальяно

«Фиорентина» намерена пригласить на пост главного тренера Винченцо Итальяно, возглавляющего «Специю», пишет в Twitter журналист Николо Скира.

43-летний специалист согласовал с клубом из Флоренции контракт до 2023 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Договор предусматривает возможность продления еще на год.

«Специя» намерена получить за расторжение контракта с тренером отступные, которые прописаны в его соглашении. Переговоры продолжаются.

Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушел из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в серии А.