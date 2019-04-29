В матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 29 апреля, "Фиорентина" принимает "Сассуоло".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Фиорентина" – "Сассуоло" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.00 (время московское).

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Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей