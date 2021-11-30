«Фиорентина» на домашнем поле обыграла «Сампдорию». Кокорин вышел на замену
22:26
«Фиорентина» обыграла «Сампдорию» со счетом 3:1 в 15-м туре чемпионата Италии.
В составе хозяев голами отметились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттиль.
У гостей автором единственного забитого мяча стал Маноло Габбьядини.
Российский нападающий Александр Кокорин вышел на замену на 89-й минуте матча.
«Фиорентина» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, имея на счету 24 очка. «Сампдория» с 15-ю очками находится на 15 месте.
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