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«Фиорентина» на домашнем поле обыграла «Сампдорию». Кокорин вышел на замену

22:26
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«Фиорентина» обыграла «Сампдорию» со счетом 3:1 в 15-м туре чемпионата Италии.

В составе хозяев голами отметились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттиль.

У гостей автором единственного забитого мяча стал Маноло Габбьядини.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на замену на 89-й минуте матча.

«Фиорентина» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, имея на счету 24 очка. «Сампдория» с 15-ю очками находится на 15 месте.

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Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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