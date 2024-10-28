«Фиорентина» разгромила «Рому» на своем поле

«Фиорентина» дома обыграла «Рому» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 5:1.

У хозяев дважды забил Мойзе Кин, по одному голу у Лукаса Бельтрана и Эдоардо Бове, еще один мяч в свои ворота отправил защитник римлян Матс Хуммельс.

Единственный гол гостей на счету Куадио Коне.

«Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А с 16 очками. «Рома» идет на 11-й строчке с 10 очками.