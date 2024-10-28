«Фиорентина» разгромила «Рому» на своем поле
«Фиорентина» дома обыграла «Рому» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 5:1.
У хозяев дважды забил Мойзе Кин, по одному голу у Лукаса Бельтрана и Эдоардо Бове, еще один мяч в свои ворота отправил защитник римлян Матс Хуммельс.
Единственный гол гостей на счету Куадио Коне.
«Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А с 16 очками. «Рома» идет на 11-й строчке с 10 очками.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
5
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
6
|Фиорентина
|9
|4
|4
|1
|20-9
|16
|
7
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
8
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
10
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
11
|Рома
|9
|2
|4
|3
|9-11
|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
17
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
18
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
19
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
|
20
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
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38 тур
|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|2 : 0
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|1 : 0
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|1 : 0
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|6 : 1
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|1 : 1
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|3 : 0
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|2 : 2
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|4 : 4
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Алессио Романьоли
Лацио
|7
|1
|1
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