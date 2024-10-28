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Сегодня, 00:40

«Фиорентина» разгромила «Рому» на своем поле

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин (в центре) празднует гол в ворота «Ромы».
Фото Global Look Press

«Фиорентина» дома обыграла «Рому» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 5:1.

У хозяев дважды забил Мойзе Кин, по одному голу у Лукаса Бельтрана и Эдоардо Бове, еще один мяч в свои ворота отправил защитник римлян Матс Хуммельс.

Единственный гол гостей на счету Куадио Коне.

«Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А с 16 очками. «Рома» идет на 11-й строчке с 10 очками.

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
5:1
Рома

Футбол
ФК Рома
ФК Фиорентина
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«Интер» и «Ювентус» поделили очки в матче серии А, команды забили 8 голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 1 1 16-5 22
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
11
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
12
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 9 3 0 6 13-21 9
16
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
17
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
18
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
19
 Венеция 9 1 2 6 7-16 5
20
 Лечче 9 1 2 6 3-19 5
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25.10 19:30
Удинезе – Кальяри
 2 : 0
25.10 21:45
Торино – Комо
 1 : 0
26.10 16:00
Наполи – Лечче
 1 : 0
26.10 19:00
Болонья – Милан
 - : -
26.10 21:45
Аталанта – Верона
 6 : 1
27.10 14:30
Парма – Эмполи
 1 : 1
27.10 17:00
Лацио – Дженоа
 3 : 0
27.10 17:00
Монца – Венеция
 2 : 2
27.10 20:00
Интер – Ювентус
 4 : 4
27.10 22:45
Фиорентина – Рома
 5 : 1
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Матео Ретеги

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Аталанта

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
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Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 7
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Алессио Романьоли

Алессио Романьоли

Лацио

 7 1 1
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