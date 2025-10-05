«Рома» победила «Фиорентину» и вышла на первое место в серии А

«Рома» на выезде обыграла «Фиорентину» в 7-м туре чемпионата Италии — 2:1.

У римского клуба голы забили нападающий Матиас Суле на 22-й минуте и полузащитник Брайан Кристанте на 30-й минуте. Единственный забитый мяч хозяев на счету Мойзе Кина на 14-й минуте.

«Рома» набрала 15 очков и лидиирует в турнирной таблице серии А, «Фиорентина» с 3 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.

05 октября, 16:00. Artemio Franchi (Флоренция)

В параллельном матче «Болонья» дома разгромила «Пизу» — 4:0. Голы на счету Николо Камбьяги (24-я минута), Николы Моро (38-я), Рикардо Орсолини (40-я) и Йенса Одгора (53-я).