«Рома» победила «Фиорентину» и вышла на первое место в серии А
«Рома» на выезде обыграла «Фиорентину» в 7-м туре чемпионата Италии — 2:1.
У римского клуба голы забили нападающий Матиас Суле на 22-й минуте и полузащитник Брайан Кристанте на 30-й минуте. Единственный забитый мяч хозяев на счету Мойзе Кина на 14-й минуте.
«Рома» набрала 15 очков и лидиирует в турнирной таблице серии А, «Фиорентина» с 3 очками — на 17-й строчке.
В параллельном матче «Болонья» дома разгромила «Пизу» — 4:0. Голы на счету Николо Камбьяги (24-я минута), Николы Моро (38-я), Рикардо Орсолини (40-я) и Йенса Одгора (53-я).
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|6
|4
|1
|1
|7-3
|13
|
2
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
4
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
5
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|4
|2
|5-8
|4
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|1 : 1
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|4 : 0
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|2 : 2
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
