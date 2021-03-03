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«Фиорентина» — «Рома»: где смотреть и во сколько начало трансляции

21:30
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» на своем поле примет «Рому». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

За «Фиалок» теперь выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он дважды выходил на замену в матчах серии А и заработал одну желтую карточку.

Следить за матчем «Фиорентина» — «Рома» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Рома»

Фиорентина — Рома

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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