Сегодня, 3 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» на своем поле примет «Рому». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

За «Фиалок» теперь выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он дважды выходил на замену в матчах серии А и заработал одну желтую карточку.

Следить за матчем «Фиорентина» — «Рома» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Рома»