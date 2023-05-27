«Фиорентина» в концовке вырвала победу в матче с «Ромой»
«Рома» на выезде проиграла «Фиорентине» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:2.
Счет открыл полузащитник римского клуба Стефан Эль-Шаарави на 11-й минуте. На 85-й минуте нападающий «фиалок» Лука Йович сравнял счет, а через 3 минуты полузащитник Нанитамо Иконе вывел «Фиорентину» вперед.
«Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 60 очков. «Фиорентина» располагается на 9-й строчке — 53 очка.
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|
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|36
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|8
|55-28
|68
|
3
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|
4
|Милан
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|10
|8
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|64
|
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|11
|59-43
|61
|
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|
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|
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|
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|13
|47-47
|46
|
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|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
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|24
|
20
|Сампдория
|37
|3
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Результаты / календарь
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38 тур
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|2 : 2
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|3 : 2
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|0 : 4
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|2 : 1
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
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|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6
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