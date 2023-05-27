«Фиорентина» в концовке вырвала победу в матче с «Ромой»

«Рома» на выезде проиграла «Фиорентине» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Счет открыл полузащитник римского клуба Стефан Эль-Шаарави на 11-й минуте. На 85-й минуте нападающий «фиалок» Лука Йович сравнял счет, а через 3 минуты полузащитник Нанитамо Иконе вывел «Фиорентину» вперед.

«Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 60 очков. «Фиорентина» располагается на 9-й строчке — 53 очка.