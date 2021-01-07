«Фиорентина» расторгла арендное соглашение с Кутроне

«Фиорентина» досрочно расторгла арендное соглашение с нападающим Патриком Кутроне, информирует пресс-служба клуба. 23-летний итальянец вернется в «Вулверхэмптон». За «Фиорентину» он провел 34 матча, в которых забил пять голов.

Напомним, что в «Вулверхэмптон» он перешел в 2019 году за 22 миллиона евро из «Милана», воспитанником которого является. За английский клуб он провел 24 матча во всех турнирах и забил три гола.