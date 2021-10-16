«Фиорентина» проявляет интерес к Белотти

Форвард «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Фиорентины». Руководство клуба из Флоренции хочет взять 27-летнего нападающего на замену Душана Влаховичу, который отказывается продлевать контракт и может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

В августе сообщалось, что руководство туринцев предложило Белотти новый контракт до 2025 года с зарплатой 3,2 миллиона евро. Летом в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за форварда сборной Италии 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти провел 3 матча, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.