7 мая, 17:20

«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером Палладино до лета 2027 года

Камила Абдурахманова
корреспондент

Раффаэле Палладино подписал с «Фиорентиной» новый контракт, который будет действовать до лета 2027 года. Клуб активировал опцию автоматического продления соглашения, о чем сообщил на официальном сайте.

Палладино возглавил итальянский клуб летом 2024 года после ухода Винценцо Итальяно. Под его руководством «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 59 очков в 35 матчах.

В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» уступила «Бетису» в первом матче со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 8 мая на стадионе «Артемио Франки» в Италии. «Фиалки» участвовали в двух последних финалах турнира, но оба раза потерпели поражение.

Паредес не играет за «Рому» с апреля, чтобы клуб не платил бонусы «ПСЖ»

Болельщики признали Раньери лучшим тренером сезона серии А
