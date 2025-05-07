«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером Палладино до лета 2027 года
Раффаэле Палладино подписал с «Фиорентиной» новый контракт, который будет действовать до лета 2027 года. Клуб активировал опцию автоматического продления соглашения, о чем сообщил на официальном сайте.
Палладино возглавил итальянский клуб летом 2024 года после ухода Винценцо Итальяно. Под его руководством «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 59 очков в 35 матчах.
В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» уступила «Бетису» в первом матче со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 8 мая на стадионе «Артемио Франки» в Италии. «Фиалки» участвовали в двух последних финалах турнира, но оба раза потерпели поражение.
Новости