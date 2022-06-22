«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером

«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером Винченцо Итальяно. Новое соглашение рассчитано до лета 2024, после чего клуб может рассмотреть возможность продления еще на сезон, сообщает сайт клуба.

Также новые контракты были заключены с членами тренерского штаба Итальяно.

44-летний Итальяно возглавил флорентийский клуб в июне прошлого года. В сезоне-2021/22 «фиалки» под его руководством заняли 7-е место и вышли в квалификацию Лиги конференций.

Напомним, что в составе «Фиорентины» числится российский нападающий Александр Кокорин.