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Сегодня, 16:22

«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Винченцо Итальяно (справа)..
Фото ФК «Фиорентина».

«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером Винченцо Итальяно. Новое соглашение рассчитано до лета 2024, после чего клуб может рассмотреть возможность продления еще на сезон, сообщает сайт клуба.

Также новые контракты были заключены с членами тренерского штаба Итальяно.

44-летний Итальяно возглавил флорентийский клуб в июне прошлого года. В сезоне-2021/22 «фиалки» под его руководством заняли 7-е место и вышли в квалификацию Лиги конференций.

Напомним, что в составе «Фиорентины» числится российский нападающий Александр Кокорин.

ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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