"Фиорентина" приобрела защитника "Сассуоло" Поля Лиролу. 21-летний испанец уже подписал контракт с новым клубом, сообщает официальный сайт "фиалок".
Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Также "Фиорентина" может выплатить "Сассуоло" еще 4 миллиона в виде различных бонусов.
В прошлом сезоне Лирола провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых отметился 2 голами и 7 голевыми передачами.
👉 @lirola_kosok è un nuovo calciatore della Fiorentina!— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 1, 2019
Leggi il comunicato: https://t.co/YjlHG801u8#ForzaViola #VivaFiorenza#QuestaèFirenze pic.twitter.com/k61h1Szojr
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