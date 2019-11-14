«Фиорентина» претендует на Флоренци

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци попал в сферу интересов «Фиорентины». «Фиалки» хотят подписать вингера, который утратил место в составе римлян, и уже начали переговоры с руководством «волков», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы «Интер» и «Лион». Действующий контракт Флоренци с «Ромой» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 9 матчей за римский клуб.

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