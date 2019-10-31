«Фиорентина» претендует на Берарди

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди входит в сферу интересов «Фиорентины». «Фиалки» попытаются заполучить 25-летнего итальянца летом, утверждает Corriere dello Spot.

Руководство флорентийского клуба уже делает подготовительные шаги для осуществления трансфера.

Недавно Берарди подписал новый контракт с «Сассуоло», рассчитанный до лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов в восьми матчах серии А.

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