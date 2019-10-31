Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Фиорентина» претендует на Берарди

16:00
Теги:

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди входит в сферу интересов «Фиорентины». «Фиалки» попытаются заполучить 25-летнего итальянца летом, утверждает Corriere dello Spot.

Руководство флорентийского клуба уже делает подготовительные шаги для осуществления трансфера.

Недавно Берарди подписал новый контракт с «Сассуоло», рассчитанный до лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов в восьми матчах серии А.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир