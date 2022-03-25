«Фиорентина» представила новую эмблему

«Фиорентина» представила новую эмблему клуба, которую будет использовать с сезона-2022/23.

«Мы представляем рестайлинг своей визуальной идентичности с логотипом, который будет использоваться с сезона 2022/23. Наш манифест является подтверждением идентичности клуба, его глубочайших корней, но и декларацией обязательства: сделать так, чтобы футбол «фиалок» всегда был самобытным, аутентичным, близким людям, выражением красоты города Флоренция», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне «Фиорентина» после 29 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков. За «фиалок» выступает российский форвард Александр Кокорин.