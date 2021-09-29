«Фиорентина» предложила Влаховичу рекордный контракт в истории клуба
19:15
Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо заявил, что клуб готов предложить нападающему Душану Влаховичу рекордный контракт в истории клуба.
«Не знаю, станет ли Душан подписывать новый контракт. Мы предложили ему 40 миллионов на пять лет. Это рекордная сделка в истории клуба. Столько не получали ни Батистута, ни Руй Кошта», — приводит слова Комиссо TMW.
Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист в 6 матчах серии А забил 4 гола.
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