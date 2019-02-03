"Фиорентина" потеряла очки в игре с "Удинезе"

"Фиорентина" сыграла вничью с "Удинезе" в матче 22-го тура чемпионата Италии - 1:1. Флорентийцы упустили шанс подняться на шестую строчку в таблице, дающую право участия в Лиге Европы, и остались на девятом месте.

В другой встрече "Дженоа" и "Сассуоло" сыграли с таким же счетом.

Чемпионат Италии

Серия A

22-й тур

"Удинезе" - "Фиорентина" - 1:1 (0:0)

Голы: Стрюгер Ларсен, 56 (1:0). Фернандес, 65 (1:1).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами, Мандрагора, Фофана, Д`Алессандро, де Пауль (Окака Чука, 74), Пуссетто (Лазанья, 84).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 83), Миленкович, Верету, Фернандес, Жерсон (Пьяца, 59), Миральяс (Симеоне, 46), Муриэль, Кьеза.

Предупреждения: Миленкович, 17. Мандрагора, 43. Лаурини, 59. Жерсон, 59. Пуссетто, 74. Бехрами, 80.

Судья: Орсато.

3 февраля. Удине. Стадион "Dacia Arena".

"Дженоа" - "Сассуоло" - 1:1 (1:1)

Голы: Джуричич, 28 (0:1). Санабрия, 41 (1:1).

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Радованович (Мигел Велозу, 76), Лазович, Бесса (Педру Перейра, 79), Лерагер, Санабрия (Пандев, 87), Куаме.

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Джуричич (Матри, 83), Данкан, Локателли, Сенси (Бурабия, 46), Бабакар (Бога, 70), Берарди.

Предупреждения: Данкан, 44. Ромеро, 54. Бурабия, 64. Рожериу, 88.

Судья: Манганьелло.

3 февраля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".