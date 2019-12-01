«Фиорентина» потерпела третье поражение подряд, проиграв «Лечче»

«Фиорентина» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии проиграла «Лечче» — 0:1. Единственный гол на счету Андреа Ла Мантии. Результативной передачей отметился украинский полузащитник Евгений Шахов.

«Фиорентина» потерпела третье поражение подряд. С 16 очками она занимает 11-е место в турнирной таблице. «Лечче» прервал безвыигрышную серию из 8 матчей и поднялся на 14-ю позицию, набрав 14 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Фиорентина» — «Лечче» — 0:1 (0:0)

Гол: Ла Мантия, 49.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Далберт, Лирола (Геззаль, 55), Миленкович, Рибери (Боатенг, 46), Бадель (Педру, 72), Кастровилли, Пульгар, Влахович.

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи, Лучони, Шахов, Тахцидис, Табанелли, Петриччоне, Фариас (Бабакар, 57), Ла Мантия (Вера, 78).

Предупреждения: Рисполи, 29. Петриччоне, 60. Кастровилли, 67. Россеттини, 68.

Судья: Пиччинини (Италия).

30 ноября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты