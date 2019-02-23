"Фиорентина" посвятит возможную победу в Кубке Италии памяти Астори

Полузащитник "Фиорентины" Марко Бенасси заявил, что его команда планирует посвятить возможную победу в Кубке Италии памяти своего бывшего капитана Давиде Астори.

- Мы хотим посвятить победу в Кубке Италии Астори. Он был первым игроком, которого я встретил после того, как только прибыл во Флоренцию, - приводит слова Бенасси Tuttosport. - Я практически сразу же увидел, что он всегда первым приезжал на тренировки и всегда был здесь. Астори был краеугольным камнем нашего состава. Он по-прежнему с нами, потому что все мы усердно работаем, следуя его советам, и стараемся все сделать так, чтобы Давиде гордился нами. Но этого недостаточно, потому что мы хотим выиграть Кубок Италии и посвятить эту победу ему.

"Фиорентина" сумела пробиться в полуфинал Кубка Италии. На этой стадии она сыграет в домашнем матче с "Аталантой". Встреча пройдет во Флоренции, в среду, 27 февраля. Начало в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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