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«Фиорентина» поприветствовала Кокорина в клубе на двух языках

11:02
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина», Twitter
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина», Twitter
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Пресс-служба «Фиорентины» поприветствовала нападающего Александра Кокорина в клубе.

«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — идет речь в заявлении в Twitter на русском и на итальянском языках.

Официальное представление 29-летнего форварда состоится вечером в этот же день. Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2022-го года. Ориентивочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».

На данный момент флорентийцы занимают 12-е место в серии А с 21 очком.

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