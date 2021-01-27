«Фиорентина» поприветствовала Кокорина в клубе на двух языках
Пресс-служба «Фиорентины» поприветствовала нападающего Александра Кокорина в клубе.
«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — идет речь в заявлении в Twitter на русском и на итальянском языках.
Официальное представление 29-летнего форварда состоится вечером в этот же день. Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2022-го года. Ориентивочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.
В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».
На данный момент флорентийцы занимают 12-е место в серии А с 21 очком.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! ???— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin ? un nuovo giocatore della Fiorentina ?
I dettagli ? https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola ? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ? pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
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