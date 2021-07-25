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«Фиорентина» разгромила «Полиспортиву» со счетом 11:0, Кокорин заработал пенальти

20:07
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
Александр Кокорин. Фото ФК &quot;Фиорентина&quot;
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В товарищеском матче «Фиорентина» разгромила «Полиспортиву» (11:0).

Семь мячей в составе победителей забил Душан Влахович. Российский форвард Александр Кокорин в этой игре не забивал, но заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура. Россиянин в этой игре вышел в стартовом составе.

Товарищеский матч

«Фиорентина» (Италия) — «Полиспортива» (Италия) — 11:0 (2:0)

Голы: Кальехон, 11, Дункан, 19, Бонавентура, 38, с пенальти, Влахович, 46, 48, 54, 70, 73, 78, 80, автогол, 76

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Евгений Петров все материалы автора

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