«Фиорентина» разгромила «Полиспортиву» со счетом 11:0, Кокорин заработал пенальти
20:07
В товарищеском матче «Фиорентина» разгромила «Полиспортиву» (11:0).
Семь мячей в составе победителей забил Душан Влахович. Российский форвард Александр Кокорин в этой игре не забивал, но заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура. Россиянин в этой игре вышел в стартовом составе.
Товарищеский матч
«Фиорентина» (Италия) — «Полиспортива» (Италия) — 11:0 (2:0)
Голы: Кальехон, 11, Дункан, 19, Бонавентура, 38, с пенальти, Влахович, 46, 48, 54, 70, 73, 78, 80, автогол, 76
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