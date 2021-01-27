«Фиорентина» показала видео с тренировки Кокорина

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел первую тренировку в новом клубе после подписания контракта.

Пресс-служба клуба выложила в свои соцсети ролик с участием 29-летнего нападающего. Кокорин позанимался в тренажерном зале на велотренажере.

Позднее россиянин вышел на поле, позанимался с мячом и понаблюдал за двусторонней игрой новых одноклубников.

Tra un recupero e l'altro, Kokorin segue la seduta dei suoi nuovi compagni ?#ForzaViola ?? #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/lkgTQyveb5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021

«Фиорентина» сегодня объявила о переходе Кокорина из «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.