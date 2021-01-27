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«Фиорентина» показала видео с тренировки Кокорина

15:58
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел первую тренировку в новом клубе после подписания контракта.

Пресс-служба клуба выложила в свои соцсети ролик с участием 29-летнего нападающего. Кокорин позанимался в тренажерном зале на велотренажере.

Позднее россиянин вышел на поле, позанимался с мячом и понаблюдал за двусторонней игрой новых одноклубников.

«Фиорентина» сегодня объявила о переходе Кокорина из «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

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