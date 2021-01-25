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«Фиорентина» показала сюжет о дне Кокорина в Италии

20:27
Александр Кокорин с семьей.
Александр Кокорин с семьей.
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«Фиорентина» в официальном Twitter опубликовала сюжет о прибытии новичка Александра Кокорина в расположение команды. 29-летний форвард прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где проходит вторая часть его медобследования для перехода в итальянский клуб.

21 января «Спартак» объявил о договоренности с «фиалками» о трансфере нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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