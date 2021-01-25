«Фиорентина» показала сюжет о дне Кокорина в Италии

«Фиорентина» в официальном Twitter опубликовала сюжет о прибытии новичка Александра Кокорина в расположение команды. 29-летний форвард прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где проходит вторая часть его медобследования для перехода в итальянский клуб.

Viola Blog ?? | Arrivo Kokorin



Visite mediche e prime parole del calciatore all'arrivo in Italia#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/QQULdpXXBk — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021

21 января «Спартак» объявил о договоренности с «фиалками» о трансфере нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи.